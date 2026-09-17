В Рузе устанавливают все обстоятельства гибели 3-летнего ребенка в искусственном водоеме

Рузская городская прокуратура устанавливает все обстоятельства гибели 3-летнего ребенка в искусственном водоеме. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел днем 16 сентября в поселке Дорохово. Мальчик в возрасте 3 лет остался без присмотра взрослых и упал в искусственный водоем на придомовой территории. В результате ребенок утонул.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств гибели мальчика и ход расследования дела.