Молодежь Московской области приглашают принять участие в международном инженерном чемпионате

Стартовала регистрация на Осенний кубок Международного инженерного чемпионата CASE-IN, проходящего при поддержке Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Принять в нем участие могут учащиеся 8-11 классов и студенты Подмосковья. Чемпионат посвящен теме «Технологии будущего».

Старшеклассникам для участия в Школьной лиге необходимо сформировать команду из 3-4 человек и пройти индивидуальную регистрацию на сайте чемпионата.

В рамках заочного отборочного этапа им предстоит решить кейсы, основанные на реальных технологических или производственных ситуациях. Организаторы подготовили три направления: общеотраслевое, «Биотехнологии» и «Энергоклассные».

Победители и призеры Школьной лиги получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении на направления бакалавриата в один из 108 вузов-партнеров проекта и поездки на профильные смены всероссийских детских центров.

Студентам также необходимо пройти индивидуальную регистрацию на официальном сайте чемпионата, сформировав кросс-функциональные команды из 3-4 человек. Для них доступны четыре направления: общеотраслевое, «Нефтегазовое дело», «Нефтепереработка и нефтехимия», «Горные машины и оборудование».

Команды, получившие наиболее высокие оценки жюри, представят свои проекты на дистанционных полуфиналах. Финал чемпионата состоится 17 декабря в Москве. Наградой для чемпионов и призеров станет приоритетное право поступления в один из 36 вузов-партнеров чемпионата на программы магистратуры и аспирантуры, приглашения на практики и стажировки с перспективой трудоустройства, а также вступление в Клуб победителей CASE-IN.

Проект проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».