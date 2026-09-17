«Квартира с криминальным прошлым»: почему новое жилье Долиной могут конфисковать

71-летняя народная артистка РФ Лариса Долина поселилась в элитном жилом комплексе (ЖК) «Премьер» на улице Фотиевой в Гагаринском районе. Площадь квартиры — 242 кв. м, ее стоимость оценивают в ₽250 млн.

По информации KP.RU, квартиру певица оформила на дочь Ангелину, чтобы обезопасить себя от повторения прошлых проблем, связанных с мошенниками.

Жилье представляет собой объединенные апартаменты: в нем пять комнат, три санузла, джакузи с телевизором в главной спальне и хамам в другом санузле. Кухня оборудована барной стойкой, из окон открывается вид на Воробьевы горы. Прихожая площадью около 60 кв. м сопоставима с целой трехкомнатной квартирой. Ремонт был завершен до переезда певицы.

Новое жилье Долиной связано с именем Игоря Райхельсона — пианиста и бизнесмена, объявленного в международный розыск по делу о мошенничестве. Следствие утверждает, что Райхельсон похитил у корпорации «ВСМПО-Ависма» около ₽1,5 млрд через завышенные цены на поставки титанового сырья.

Райхельсон никогда не был собственником квартиры — он лишь был в ней прописан. В ноябре 2025 года суд выписал его из жилья, поскольку он не являлся членом семьи собственника, не проживал там и не оплачивал коммунальные услуги.

Адвокат Елена Сенина считает, что певице ничего не грозит: изъятие квартиры возможно только при доказательстве того, что новый собственник знал о преступлении или сделка была фиктивной. Однако юрист Александр Хаминский предупредил, что квартиру могут конфисковать, если следствие установит, что недвижимость приобреталась на похищенные средства.

Хаминский отметил, что уголовное дело о хищении было возбуждено в июне 2025 года и Долина могла знать о проблемах объекта.

Напомним, предыдущую квартиру в Хамовниках Долина потеряла после того, как мошенники убедили ее продать жилье за ₽112 млн. Верховный суд РФ в декабре 2025 года оставил право собственности за покупательницей Полиной Лурье. В январе 2026 года певицу выселили.

Ранее сообщалось, что сайт Ларисы Долиной перестал открываться на фоне неопределенности вокруг юбилейного концерта в Петербурге.