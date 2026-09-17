Свыше 800 жителей Подмосковья присоединились к регистру доноров костного мозга с начала года

В Подмосковье с начала 2026 года в Федеральный регистр доноров костного мозга вступили более 800 жителей. Об этом сообщил председатель Комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он отметил, что всего в регистре сейчас порядка 546 тыс. записей. Это на 60 тыс. больше, чем годом ранее. Стать донором костного мозга может стать любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

Процедура донорства безопасна. Забор стволовых клеток проводится двумя способами: путем ввода специального препарата для стимуляции выхода стволовых клеток в кровь и путем забора костного мозга из тазовой кости под наркозом.

«Донорство костного мозга – знак человеческой солидарности. За каждой цифрой в регистре стоит человек, готовый прийти на помощь. И для тех, кто ждет трансплантации, эта готовность – единственная надежда», – подчеркнул Голубев.

Подробная информация о донорстве костного мозга доступна на официальном сайте Федерального регистра.

Развитие донорства костного мозга и ведение Федерального регистра входят в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

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