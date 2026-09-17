«Как быстро растут дети»: Воля и Утяшева показали редкое фото с детьми

41-летняя бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева и 47-летний резидент Comedy Club Павел Воля отправились в Калининград всей семьей, сообщает Super.

Спортсменка опубликовала видео с прогулки, на котором запечатлены их дети — 13-летний сын и 11-летняя дочь.

«На этот раз прилетели в Калининград всем семейством. Как быстро растут дети!» — написала Утяшева.

Павла особенно привлекла разница в росте между наследниками.

«Как так получается? Малышка и кабанчик! А разница всего два года», — иронично заметил комик.

Дальше Ляйсан с улыбкой заговорила о внуках, намекая на стремительное взросление детей, но Павел не оценил шутку и попросил супругу не торопить события.

Пара долгое время не показывала лица детей публике, чтобы уберечь их от внимания. По словам Утяшевой, сын и сейчас предпочитает держаться в стороне, а дочка, напротив, сама просит маму выложить кадры с ней.

Ранее звезда сериалов «ИП Пирогова» и «Кухня» Елена Подкаминская показала редкий снимок с детьми.