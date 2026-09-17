«Сила в правде» на колесах: необычный арт-объект появился на улицах Балашихи

Накануне 20 сентября, дня, когда в России отдают дань памяти жертвам трагедии в Кармадонском ущелье и лично Сергею Бодрову-младшему, улицы Балашихи пересек грузовой фургон, выделявшийся необычным декором. На борту машины разместили кадр из ленты «Брат 2» и ставшую крылатой реплику Данилы Багрова: «Сила в правде: у кого правда, тот и сильнее», сообщил REGIONS.

Фотографии арт-объекта стремительно распространились по городским пабликам. О появлении фургона проинформировал канал в МАХ «Балашиха 24/7». Для обитателей Подмосковья машина с известной цитатой превратилась в повод еще раз вспомнить актера и режиссера, чье имя символизирует целую эпоху в отечественном кинематографе.

«Увидел этот фургон по дороге на работу и невольно улыбнулся. Данилу кто-то пытался назвать бандитом, но для нашего поколения он всегда был искренним народным заступником. А его крылатые слова про силу в правде сегодня звучат для каждого из нас даже острее, чем двадцать лет назад», — поделился впечатлениями в соцсетях житель Балашихи.

Тем не менее фургон — лишь одно из напоминаний о Бодрове в Балашихе. Два года назад на стене спортклуба имени Виктора Агеева на улице Терешковой появилось крупное муральное изображение. Художник Сергей Юраков нанес на кирпичную кладку Данилу Багрова рядом с военным корреспондентом Семеном Ереминым, погибшим при исполнении служебного долга в зоне СВО.

Замысел автора заключается в том, чтобы отразить преемственность борьбы за справедливость. Киноперсонаж на рубеже веков отстаивал правду поступками, а нынешние журналисты делают то же самое, но с камерой в руках, сохраняя ту самую внутреннюю стойкость.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

Сергей Бодров-младший обрел широкую известность благодаря ролям в фильмах «Кавказский пленник», «Восток-Запад», «Брат», «Брат 2», «Сестры» и «Война». 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии, где снимали картину «Связной», сошел ледник Колка. Съемочная группа и Сергей Бодров пропали без вести. Спустя 24 года после трагедии образ актера и его ключевые фразы по-прежнему остаются неотъемлемой частью русской культурной идентичности.

Ранее сообщалось, что памятнику «Скорбящая мать» в Балашихе присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения.