Три дня, первый этаж и стойка информации: как устроят голосование в Шереметьево

С 18 по 20 сентября пассажиры и сотрудники Шереметьево получат возможность проголосовать, не покидая территории аэропорта. Избирательный участок № 4132 разместят в Терминале B, и он будет принимать граждан все три дня — с 08:00 до 20:00, сообщил REGIONS.

Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, участок оборудуют на первом этаже Терминала B в зоне прилета, в помещении № 1.09.074, по соседству со стойкой информации. В дни голосования в аэропорту будут звучать дополнительные объявления, которые помогут пассажирам отыскать нужное помещение.

Проголосовать в Шереметьево смогут пассажиры, гости и сотрудники аэропорта, заранее выбравшие участок № 4132 в качестве места голосования. Для подобной возможности требовалось до 14 сентября включительно подать заявление об изменении места голосования. Сделать это можно было через портал «Госуслуги», МФЦ, территориальную или участковую избирательную комиссию.

Чтобы получить бюллетень, понадобится паспорт гражданина России. Участок в Шереметьево будет работать на выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы.

Возможность проголосовать непосредственно в Шереметьево организуют не впервые. Избирательные участки в аэропорту работали во время выборов депутатов Государственной Думы в 2007 году, президентских выборов 2008, 2018 и 2024 годов, а также во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Игорь Брынцалов призвал жителей Подмосковья принять участие в выборах.