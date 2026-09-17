Около 3 тыс. жителей Московской области прошли лечение от гепатита С с начала 2026 года
В Подмосковье с января лечение от гепатита С прошли около 3 тыс. жителей
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Около 3 тыс. жителей Подмосковья прошли лечение от гепатита С с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Современная терапия позволяет провести эффективное лечение в 95% случаев заболеваний гепатитом С. При этом терапия не требует длительной госпитализации и многомесячных инъекций», — подчеркнул зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Выявить инфекцию позволяет анализ крови. Исследование входит в программу диспансеризации и проводится бесплатно для граждан старше 25 лет. Для прохождения обследования нужно получить направление от лечащего врача.
Диспансеризация — это ключевой инструмент реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
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