Цифровизация призыва: как не стать жертвой собственного аккаунта
Фото: [медиасток.рф]
С введением электронных повесток и Реестра воинского учета в интернете распространилось множество мифов. Самый популярный — что удаление аккаунта на «Госуслугах» поможет избежать призыва. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» разбиралось, что действительно работает, а что — опасное заблуждение, вместе с адвокатом, членом ОП РФ, руководителем «КСВО.Право» Александром Терновцовым.
Почему удаление аккаунта на Госуслугах не поможет?
«Госуслуги» — это канал идентификации, доступа и уведомления, а не место, где юридически «хранится» сама воинская обязанность. Реестр воинского учета формируется на основании сведений государственных органов и информационных систем.
«Удаление учетной записи не удаляет запись о гражданине из Реестра воинского учета, не удаляет уже сформированную повестку из Реестра повесток и не снимает человека с воинского учета. Даже если электронная повестка не была вручена через личный кабинет, через семь дней после ее размещения в Реестре повесток она может считаться врученной в силу прямого указания закона», — объясняет Александр Терновцов.
Кроме того, бумажные способы сохраняются: повестку могут вручить лично, через работодателя или направить заказным письмом.
«Удаление аккаунта не создает правовой защиты, а фактически лишает человека возможности вовремя узнать о вызове, проверить ошибки, представить документы и обжаловать ограничения», — предупреждает адвокат.
Когда имеет смысл обжаловать повестку?
Юридически важно определить, что именно нарушено. Закон прямо предусматривает обжалование решений о временных мерах, отказа исправить сведения Реестра воинского учета, решений комиссии по постановке на воинский учет и решений или заключений призывной комиссии.
Основания для обжалования имеются, например, если:
- повестка адресована другому человеку;
- в Реестре неверно указан статус гражданина;
- не учтено постоянное проживание за рубежом;
- уже имеется действующее освобождение, отсрочка или решение о негодности;
- ограничения применены до истечения установленного срока.
Фото: [медиасток.рф]
«Слабые доводы — отсутствие бумажной копии, удаленный аккаунт Госуслуг, непрочитанное уведомление или несогласие без документов. Закон прямо допускает электронное вручение и семидневную фикцию. Сама подача обращения не аннулирует повестку и не является универсальным разрешением не являться», — подчеркивает Терновцов.
Какие последствия наиболее существенны?
За неявку без уважительной причины предусмотрен административный штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Однако временные меры могут оказаться более обременительными:
- запрет на выезд из России (для призывников);
- запрет на регистрацию в качестве ИП;
- запрет на постановку на учет как плательщика налога на профессиональный доход;
- приостановка кадастрового учета недвижимости и регистрации прав;
- ограничение права управления транспортом;
- запрет на регистрацию транспортных средств;
- отказ в заключении кредитного договора или договора займа.
«Именно эти ограничения часто оказываются для человека более обременительными, чем разовый штраф, поскольку затрагивают имущество и экономическую деятельность и действуют до устранения причины. Решение об отмене мер должно быть сформировано в день появления в Реестре сведений о явке либо о подтверждении уважительной причины», — разъясняет эксперт.
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