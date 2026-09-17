Омбудсмен Подмосковья разъяснила правила получения адресно-справочной информации о гражданах

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила правила законного получения адресно-справочной информации о гражданах, с которыми была утрачена связь. С соответствующим запросом к ней обратился житель Подольска, который потерял связь с другом детства и хотел бы его разыскать.

Фаевская напомнила, что под адресно-справочной информацией подразумеваются персональные данные гражданина РФ, которые содержатся в государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны, в ограниченном объеме. Это ФИО, дата и место рождения, данные основного документа, удостоверяющего личность, адрес и дата регистрации.

Физическое лицо может обратиться в территориальный орган МВД России в целях поиска гражданина РФ и установления с ним контакта. Для этого нужно подать заявление с просьбой о направлении гражданину своих данных. Также

в заявлении необходимо указать причины обращения. Такое заявление можно подать и на портале Госуслуг, а также через уполномоченного или законного представителя. Кроме того, подать заявление может юрлицо.

Территориальный орган МВД России найдет в базе данных гражданина, указанного в заявлении, и направит ему извещение, чтобы он самостоятельно решил, предоставлять заявителю данные или нет. То есть, получить адресно-справочную информацию о гражданине можно только в том случае, если этот гражданин даст на это свое согласие.