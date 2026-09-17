В школах сократили часы английского языка: как это отразится на учащихся

В российских школах изменилось количество часов на изучение иностранного языка. Если раньше в 5–7-х классах на английский отводилось три часа в неделю, то теперь базовый объем составляет два часа. В 2026/27 учебном году это изменение касается пятиклассников, а с 2027/28 учебного года на новый объем перейдут также 6-е и 7-е классы. Сокращение связано с оптимизацией учебной нагрузки и перераспределением времени в школьной программе, при этом иностранный язык остается обязательным предметом. О том, как это может повлиять на уровень знаний школьников, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Юридического факультета Московского областного филиала РАНХиГС Ольга Князева.

«Сокращение количества часов иностранного языка в средней школе я бы рассматривала прежде всего не как отмену или обесценивание предмета, а как изменение условий, в которых должен формироваться языковой навык. Язык — это не предмет, который можно просто пройти по учебнику. Это навык, который формируется регулярной практикой», — отметила преподаватель.

По словам Князевой, при уменьшении количества занятий сокращается прежде всего время на повторение материала, устную речь, получение обратной связи от учителя и автоматизацию грамматических и лексических конструкций. Особенно чувствительно это может быть для школьников, у которых нет дополнительной языковой практики за пределами школы.

При этом автоматически говорить о резком падении уровня английского у всех учеников не стоит. Многое будет зависеть от того, насколько эффективно организуют оставшиеся уроки и получат ли дети дополнительные возможности для практики языка.

«Два часа качественной, хорошо организованной языковой практики могут дать больше, чем три часа формального выполнения упражнений. Но два часа в неделю требуют от школы и учителя значительно более точной организации обучения», — подчеркнула Князева.

Эксперт добавила, что сегодня у школьников стало гораздо больше возможностей сталкиваться с английским вне школы — через интернет, игры, видео и приложения. Однако самостоятельный контакт с языком не заменяет систематического обучения: ребенок может регулярно слышать английскую речь, но это само по себе не означает, что он научится грамотно говорить, писать и строить связные высказывания.

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