В Рузском округе завершили капремонт детского сада

В Рузском округе завершился капитальный ремонт дошкольного отделения «Колюбакинской школы», на следующей неделе туда вернутся 100 детей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета. По словам руководителя детского сада Ольги Салимовой, теперь для детей будут проводить лечебную физкультуру, занимательную математику, а также уроки в изостудии.

В ходе ремонта строители утеплили фасад здания, провели замену кровли, инженерных коммуникаций, сантехнического оборудования, обновили внутренние помещения, благоустроили прилегающую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.