В Рузском снесли три аварийных жилых дома

В поселке Горбово на улице Зеленая в Рузском округе провели демонтаж трех аварийных жилых домов – №5, №6 и №7, они были построены в 1950-х годах. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Общая площадь зданий составляла около 665 кв. м, со временем они утратили эксплуатационную пригодность и были признаны аварийными и непригодными для проживания. Местные жители просили провести снос объектов через портал «Добродел».

В рамках реализации госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в округе суммарно расселили жителей 12 квартир, после чего выполнили работы по демонтажу. Земельные участки полностью расчищены от строительного мусора, порядок использования территорий определит администрация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.