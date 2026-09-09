В Щелкове прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в складском помещении

Щелковская городская прокуратура контролирует установление причин возгорания в складском помещении, которое произошло утром в среду, 9 сентября, на улице Заводской. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, при прибытии пожарных установлено горение на открытой территории промзоны. Пожар удалось локализовать на площади 1,8 тыс. кв. м, причину установят по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.