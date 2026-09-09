Психолог предупредил об опасной привычке в отношениях

Поругались с мужем или женой — и сразу к чат-боту, чтобы он успокоил и разложил все по полочкам? Психолог Дмитрий Ягудин предупредил: эта привычка кажется безобидной, но на самом деле она способна разрушить живые отношения, превратив партнера в холодную задачу для алгоритма. Об этом сообщает Lenta.ru.

Основатель Международного нейроуниверситета имени Д. Р. Ягудина признал: у нейросетей есть плюсы. Они действительно помогают структурировать мысли, взглянуть на конфликт под другим углом или даже подготовиться к сложному разговору. Алгоритм не обижается, не перебивает, не уходит в глухую оборону — он выдает спокойный, логичный ответ без капли эмоций. В этом его сила.

Но именно там же кроется и главная опасность. Когда человек переносит все общение о проблемах на нейросеть, он перестает практиковать главный навык отношений — честный диалог с живым человеком. Вместо того чтобы учиться говорить с партнером, он учится говорить о партнере с бездушной машиной. И в этом пространстве всегда можно получить одобрение и понимание без риска быть непонятым или отвергнутым.

Ягудин подчеркивает: такая привычка ослабляет эмпатию. Постепенно близкий человек начинает восприниматься не как личность, а как задача, которую нужно просчитать и решить через правильные фразы и стратегии. Отношения становятся функциональными, но теряют живость, спонтанность и тепло. Супруги перестают чувствовать друг друга, а их связь превращается в алгоритм, где нет места живым эмоциям.



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