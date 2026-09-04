В Щелкове взяли на контроль обстоятельства хищения имущества в крупном размере по указанию мошенников

Щелковская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств хищения имущества в особо крупном размере по указанию «телефонных» мошенников, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с 21 по 30 августа 2026 года злоумышленники, используя методы социальной инженерии, вступили в контакт с 16-летним подростком. Сначала ему позвонила неизвестная женщина под видом сотрудницы поликлиники и сообщила о необходимости записаться на рентген. Так она узнала его фамилию, имя, отчество и дату рождения. После этого с ним связались «специалисты Минцифры», затем — «сотрудник Росфинмониторинга» и «представитель ФСБ». Через видеосвязь они продемонстрировали ему поддельные удостоверения, после чего убедили в том, что он подозревается в финансировании терроризма. Чтобы снять обвинение, они потребовали полного подчинения и подписания декларации о неразглашении.

По их инструкции подросток сообщил им о том, что его дедушка хранит в сейфах ценности и уехал за границу. Он попросил отца отвезти его в дом дедушки в Лосино-Петровский, где обеспечил проникновение двух соучастников. Ночью один из них с помощью болгарки вскрыл сейфы, откуда были похищены денежные средства в особо крупном размере, драгоценные украшения, часы и золотые монеты. Утром 30 августа подросток передал похищенное в рюкзаке неизвестной девушке, после чего вся переписка с кураторами была удалена.

Исполнителей преступления удалось задержать, ими были двое молодых людей 2006 года рождения. Установление всех обстоятельств преступления продолжается.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.