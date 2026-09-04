Дикиджи в последний момент попал в команду на Kinoshita Group Cup, но выступил лучше других россиян

В Токио стартовал турнир по фигурному катанию серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, в котором принимают участие российские спортсмены. Первыми свою короткую программу представили мужчины.

Владислав Дикиджи, попавший в команду в последний момент после отзыва нейтрального статуса у Марка Кондратюка, выступил лучше других россиян. Он чисто откатал программу и захватил лидерство с результатом 88,79 балла.

А вот два других российских фигуриста выступили неудачно. Евгений Семененко сделал «бабочку» на сальхове и упал с тулупа в каскаде. В итоге он получил 74,41 балла. Участник Олимпийских игр Петр Гуменник упал с двух четверных прыжков и заработал лишь 65,54 балла.

Позже на Kinoshita Group Cup выступят женщины. Россию на соревнованиях будут представлять Александра Трусова, Камилла Нелюбова и Анна Фролова. Спортсменки уже объявили свои заявки на короткую программу.