Дикиджи в последний момент попал в команду на Kinoshita Group Cup, но выступил лучше других россиян
Фигурист Дикиджи лидирует на Kinoshita Group Cup, Семененко и Гуменник упали
Фото: [ФФККР]
В Токио стартовал турнир по фигурному катанию серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, в котором принимают участие российские спортсмены. Первыми свою короткую программу представили мужчины.
Владислав Дикиджи, попавший в команду в последний момент после отзыва нейтрального статуса у Марка Кондратюка, выступил лучше других россиян. Он чисто откатал программу и захватил лидерство с результатом 88,79 балла.
А вот два других российских фигуриста выступили неудачно. Евгений Семененко сделал «бабочку» на сальхове и упал с тулупа в каскаде. В итоге он получил 74,41 балла. Участник Олимпийских игр Петр Гуменник упал с двух четверных прыжков и заработал лишь 65,54 балла.
Позже на Kinoshita Group Cup выступят женщины. Россию на соревнованиях будут представлять Александра Трусова, Камилла Нелюбова и Анна Фролова. Спортсменки уже объявили свои заявки на короткую программу.