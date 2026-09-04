Жители Лужков добились своего: на въезде в деревню внезапно появился светофор

На въезде в деревню Лужки под Тамбовом установили новый светофор. Он регулирует движение на перекрестке дорог «Тамбов — Котовск» и «Тамбов — Котовск» — Покрово-Пригородное, пишет novostitambova.

Работы выполнили в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области».

По словам губернатора Евгения Первышова, вопросами дорожной инфраструктуры в Лужках власти занялись после обращения местной жительницы на личном приеме.

Установка светофора стала первым этапом запланированных изменений. В регионе также рассматривают ремонт дороги и организацию общественного транспорта.

На данный момент заключен контракт на ремонт участка дороги «Бокино — Лужки» протяженностью 1,2 км. Завершить работы планируют до конца октября 2026 года.

Освещение дороги к трассе было установлено ранее за счет средств муниципалитета.