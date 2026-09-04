«Трампу на Украину плевать»: эксперт объяснил, почему США не могут ускорить завершение СВО

По словам эксперта, главное противоречие заключается в том, что договариваться с Россией хочет лишь Трамп, тогда как у большинства представителей американского истеблишмента — как республиканцев, так и демократов — такого стремления нет.

При этом Журавлев подчеркнул, что для самого Трампа украинское урегулирование — это прежде всего вопрос внутренней борьбы за власть в США.

«На самом деле, Трампу на Украину плевать, как тем же Уиткоффу и Кушнеру, которые сейчас вообще больше думают об Иране. Продвижение на переговорном треке им необходимо для того, чтобы показать хоть какой-то успех Трампа во внешней политике перед опасными для него выборами в Конгресс, чтобы было с чем к идти к избирателям», — говорит он.

Вместе с тем политолог не исключил, что визит спецпредставителей американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву в ближайшее время может состояться, и они приедут с предложениями. Однако, по его словам, тот же Уиткофф уже неоднократно бывал в Москве. Редакция «Росбалта» насчитала около семи визитов. По мнению эксперта, оригинальных инициатив во время подобных посещений Уиткофф не привозил.

«Представители Трампа ничего, кроме его личной позиции не транслируют, а позиция Трампа уже мало кому интересна, потому что до истечения его президентских полномочий осталось не так уже много времени, ведь никакой третий срок для нынешнего главы Белого дома в 2028 году невозможен — ни по юридическим, ни по политическим причинам», — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался о встрече с Путиным.