«Трампу на Украину плевать»: эксперт объяснил, почему США не могут ускорить завершение СВО
Политолог Журавлев: США не ускорят переговорный процесс по проблемам Украины
Фото: [Медиасток.рф]
Эксперты выражают сомнения в способности США ускорить переговорный процесс по завершению специальной военной операции, сообщил rosbalt.ru. Политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, отвечая на вопрос корреспондента издания, предположил, что Вашингтон продолжит занимать промежуточную позицию.
По словам эксперта, главное противоречие заключается в том, что договариваться с Россией хочет лишь Трамп, тогда как у большинства представителей американского истеблишмента — как республиканцев, так и демократов — такого стремления нет.
При этом Журавлев подчеркнул, что для самого Трампа украинское урегулирование — это прежде всего вопрос внутренней борьбы за власть в США.
«На самом деле, Трампу на Украину плевать, как тем же Уиткоффу и Кушнеру, которые сейчас вообще больше думают об Иране. Продвижение на переговорном треке им необходимо для того, чтобы показать хоть какой-то успех Трампа во внешней политике перед опасными для него выборами в Конгресс, чтобы было с чем к идти к избирателям», — говорит он.
Вместе с тем политолог не исключил, что визит спецпредставителей американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву в ближайшее время может состояться, и они приедут с предложениями. Однако, по его словам, тот же Уиткофф уже неоднократно бывал в Москве. Редакция «Росбалта» насчитала около семи визитов. По мнению эксперта, оригинальных инициатив во время подобных посещений Уиткофф не привозил.
«Представители Трампа ничего, кроме его личной позиции не транслируют, а позиция Трампа уже мало кому интересна, потому что до истечения его президентских полномочий осталось не так уже много времени, ведь никакой третий срок для нынешнего главы Белого дома в 2028 году невозможен — ни по юридическим, ни по политическим причинам», — резюмировал политолог.
Ранее сообщалось, что Трамп высказался о встрече с Путиным.