«Улыбка России» объединит семейные истории на интерактивной карте

Участники всероссийского конкурса смогут рассказать о своих семейных корнях и пополнить цифровой архив, посвященный единству народов страны.

Всероссийский конкурс «Улыбка России. Улыбка единства» проходит с 9 июля по 20 сентября. Участие в проекте могут принять жители всех регионов страны.

Для этого необходимо загрузить портрет с улыбкой на сайт проекта, отметить на интерактивной карте города и населенные пункты, связанные с историей семьи, а также создать персональную «карту корней». Все заявки войдут в цифровой архив, который сохранит семейные истории жителей страны в рамках Года единства народов России.

Победители конкурса смогут принять участие в профессиональной фотосессии в Москве. Полученные снимки станут частью информационной кампании ко Дню народного единства. Кроме того, материалы проекта используют для создания фотовыставки, открытие которой запланировано на 4 ноября 2026 года.

Инициатором проекта выступает Дом народов России совместно с компаниями Яндекс и Genotek при поддержке ФАДН России. Руководитель организации Анна Полежаева отметила, что конкурс помогает людям изучать историю своих семей и осознавать значение культурного многообразия, в котором проявляется сила единства.