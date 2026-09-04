В Московской области водителям рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 4 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 1,1 млн автомобилей, что на 10,3% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Киевском шоссе. Кроме того, пробки есть на Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать установленный скоростной режим и поддерживать безопасную дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.