Ключевая ставка останется на уровне 14%: почему ЦБ может отложить снижение

Большинство опрошенных экспертов ожидают, что Банк России на заседании 11 сентября сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых. Из 21 аналитика, участвовавшего в опросе, 18 высказались за сохранение текущего значения, пишет Бизнес Online.

Эксперты связывают возможную паузу с сохраняющимися инфляционными рисками. Среди них — ослабление рубля, высокие инфляционные ожидания населения и нестабильная ситуация на топливном рынке.

Инфляция в России остается около 6% при целевом показателе ЦБ в 4%. За последний месяц рубль ослаб примерно на 8%, а цены на бензин вновь начали расти. Дополнительное влияние на стоимость товаров и услуг могут оказать увеличение бюджетных расходов и предстоящая индексация тарифов ЖКХ.

В августе инфляционные ожидания населения снизились до 13,7%, однако их уровень остается высоким. Эксперты отмечают, что ожидание роста цен способно поддерживать потребительский спрос, поскольку граждане стремятся совершать покупки заранее.

Отдельным фактором остается ситуация с топливом. Перебои с поставками бензина увеличивают логистические расходы бизнеса, которые могут отражаться на конечной стоимости товаров. На расходы компаний также влияют дополнительные издержки, связанные с повреждением инфраструктуры.

Регулятору предстоит оценить и параметры бюджета на 2027 год. При существенном увеличении дефицита рост государственных расходов может усилить инфляционное давление.

При этом эксперты не рассматривают возможную сентябрьскую паузу как начало длительного периода жесткой денежно-кредитной политики. При стабилизации рубля, улучшении ситуации на топливном рынке и дальнейшем замедлении инфляции ЦБ может возобновить снижение ставки уже 23 октября.

По оценкам отдельных аналитиков, к концу года ключевая ставка может опуститься до 13,5%. Однако при сохранении инфляции выше 7% и значительном росте бюджетного дефицита регулятор, напротив, может рассмотреть вопрос о повышении ставки.

В июле Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. — до 14% годовых. Следующее заседание по вопросу денежно-кредитной политики состоится 11 сентября.