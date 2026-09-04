Экологичная утилизация урожая: в Долгопрудном открыли пункт приема яблок и бахчевых

В Долгопрудном с 7 по 28 сентября пройдет экологическая акция, в рамках которой горожане смогут сдать излишки дачного урожая на переработку. Инициатива охватит всю Московскую область — в регионе организуют более 100 пунктов приема.

«Присоединяйтесь к акции и внесите свой вклад в заботу об экологии!» — отметили эксперты.

Основная цель проекта — снизить нагрузку на мусорные контейнеры в разгар сезона, когда многие дачники массово избавляются от плодов, выращенных на своих участках. Собранные яблоки, кабачки, тыквы и другие бахчевые культуры направят во вторичный оборот: их передадут в зоопарки, конюшни и частные хозяйства на корм животным.

В Долгопрудном точка сбора разместится в микрорайоне Шереметьевский на улице Горького, 24. По мере заполнения контейнеров их содержимое будут вывозить. Организатором выступает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Таким образом, жители города получают возможность экологично и с пользой избавиться от лишнего урожая, не засоряя контейнерные площадки и не создавая дополнительных отходов.