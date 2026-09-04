В Подмосковье численность избирателей составляет более 6,1 млн человек. С 18 сентября до 20 сентября включительно они примут участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ IX созыва и Московской областной Думы VIII созыва. Одновременно с федеральными и региональными выборами в ряде муниципалитетов — Коломне, Химках, Пушкино, Лобне — пройдут выборы местных депутатов, а в Можайске — дополнительные выборы по многомандатному избирательному округу № 4.

Выборы — это не формальная процедура, а ключевое событие, определяющее вектор развития городов, региона и страны, отмечает член Московского областного молодежного парламента Анна Леванова. Она убеждена: в условиях высокой конкуренции, когда на один мандат порой претендуют до восьми кандидатов, значимость осознанного выбора возрастает особенно сильно.

«Для меня выборы — это, прежде всего, вопрос личной ответственности за свой регион, страну и их будущее. Я считаю, что сейчас не время оставаться в стороне: если я хочу влиять на то, в каком направлении развивается государство, какой курс оно выбирает и как распределяются наши общие ресурсы, мой голос должен быть учтен. Кроме того, мое участие в выборах — это способ поддержать стабильность внутри страны мирным путем, выразить свое согласие или несогласие с происходящим без конфликтов», — говорит Анна Леванова.

По словам молодого парламентария, явка и результаты голосования служат главным индикатором общественных настроений.

«Для действующей власти итоги выборов — это объективный срез того, какие проблемы волнуют людей больше всего, и ориентир для дальнейшей работы на ближайшие годы. Опуская бюллетень, я выбираю конкретных людей, которые будут решать проблемы моего округа здесь и сейчас — ремонтировать дороги, строить школы, оснащать больницы. Для меня не прийти на выборы означает добровольно отказаться от права голоса и отдать свое будущее тем, чьи цели могут не совпадать с интересами моей семьи и моей страны», — отмечает член молодежного парламента.

В Подмосковье для удобства избирателей предусмотрены три способа голосования:

на избирательных участках — они будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00;

дистанционное электронное голосование;

на дому — заявление можно подать в участковую избирательную комиссию с 10 сентября до 14:00 20 сентября. Этот формат доступен только по уважительным причинам: состояние здоровья, инвалидность, уход за лицами, нуждающимися в постоянном уходе.

По информации Избирательной комиссии Московской области, на выборах 18–20 сентября 2026 года в Подмосковье будут работать 3 929 избирательных участков. Информация о их номерах и границах опубликована на сайте Избирательной комиссии.