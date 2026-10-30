Альтернатива Granta: японский кей-кар Nissan Dayz привезли в РФ дешевле миллиона

На российском автомобильном рынке появилось предложение о поставке под заказ рестайлингового праворульного кей-кара Nissan Dayz 2024 года выпуска. Дилер из Хабаровска оценил японскую сити-модель в 989 000 ₽, что делает ее доступнее базовых отечественных автомобилей, включая LADA Granta с кондиционером (₽1 068 000). Особенностью предложенной машины выступают экономичная «мягко-гибридная» силовая установка MHEV и редкая для данного сегмента электрифицированная система полного привода. Об этом сообщает издание « За рулем» .

Предложенный автолюбителям Дальнего Востока правый руль Nissan Dayz в кузове 2024 года представляет собой классический японский кей-кар с максимальной практичностью для мегаполиса. Поводом для обсуждения экспертов стала привлекательная ценовая политика: ценник в 989 000 ₽ выгодно отличается на фоне прайсов «АвтоВАЗа». Для сравнения, стоимость LADA Granta с кондиционером составляет ₽1 068 000, новейшая LADA Iskra стартует от ₽1 277 000, а флагманская Vesta в кузове седан обойдется покупателям минимум в ₽1 558 000.

С технической точки зрения автомобили оборудованы «мягко-гибридной» технологией (MHEV), базирующейся на 48-вольтовом стартер-генераторе. Данный агрегат накапливает энергию при рекуперативном торможении в компактный аккумулятор и оказывает дополнительную подпору бензиновому двигателю во время интенсивного разгона, позволяя заметно снизить расход топлива в городских пробках.

Силовой агрегат кей-кара включает трехцилиндровый 0,7-литровый бензиновый турбомотор мощностью 64 л. с., работающий в паре с бесступенчатым вариатором. Машина оснащена полным приводом, в котором задняя ось подключается при помощи отдельного электромотора без жесткой механической связи и карданного вала с ДВС, обеспечивая уверенный старт на заснеженном или обледенелом покрытии.