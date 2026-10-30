Дом за ₽9,75 млн и хищение ₽144,8 млн: в Оренбурге судят экс‑главу ГУДХОО

Дмитрий Сербин, прежде возглавлявший ГУДХОО, стал фигурантом дела о взятке — ему вменяют получение дома почти за ₽10 млн. Параллельно он обвиняется в хищении ₽144,8 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга, сообщил 56orb.ru.

Дом в обмен на покровительство

В Ленинский районный суд Оренбурга поступило дело Сербина и Павла Скляренко — учредителя ООО «Новотэкс». По версии следствия, бизнесмен передал бывшему руководителю ГУДХОО комплект дома из клееного бруса, оценив его в ₽9,75 млн.

Следователи считают, что это было личное вознаграждение. Компания по субподряду занималась установкой автопавильонов при капремонте региональных и межмуниципальных дорог, а Сербин должен был помочь компании с работами в Оренбургской области.

Сербину вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Скляренко — ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Куда делись ₽144,8 млн

Кроме эпизода со взяткой, в суде рассматривается второе дело. Помимо Сербина и Скляренко, по нему проходит Артем Высоцкий. Следствие полагает, что фигуранты могли похитить средства государственного предприятия «Оренбургремдорстрой».

Для этого, по версии обвинения, они вводили руководство и сотрудников организации в заблуждение насчет того, насколько целесообразны договоры с ООО «Ренова» и ООО «Новотэкс». В итоге предприятие, как считают следователи, потеряло ₽144,8 млн. Сербину и Высоцкому вменяют мошенничество в особо крупном размере. Скляренко также обвиняют в мошенничестве и легализации преступных доходов.

По данным издания, до 2022 года Сербин занимал пост заместителя генерального директора по экономике и финансам в «Оренбургремдорстрое». Затем он возглавил ГУДХОО, сменив Дмитрия Хусида, ушедшего на пенсию.

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