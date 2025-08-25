В Щелково арестовали четвертого участника конфликта, в результате которого погиб 20-летний житель
Четвертого участника драки, после которой погиб мужчина, арестовали в Щелково
В Щелково заключили под стражу четвертого участника уличного конфликта, в результате которого погиб житель в возрасте 20 лет. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.
Инцидент произошел утром 17 августа возле бара Underground на Пролетарском проспекте. Группа из четырех мужчин напала на 20-летнего потерпевшего и избила его.
Потерпевшего госпитализировали с травмами. Несмотря на помощь врачей, спустя несколько дней после случившегося он скончался, находясь в медучреждении.
Обвиняемого — мужчину в возрасте 32 лет — заключили под стражу на срок до 17 октября. Свою вину он не признал.
