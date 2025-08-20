К девяти годам колонии приговорили двоих мужчин, похитивших человека в Подольске и вымогавших деньги

Двоих мужчин, которые весной похитили человека в Подольске и вымогали у него деньги, приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

По информации ведомства, злоумышленники действовали вместе с соучастником. Возбужденное в отношении него дело выделили в отдельное производство.

Днем 14 мая этого года трое мужчин напали на потерпевшего, посадили его в машину и надели наручники. После этого его вывезли в лес, где начали требовать деньги, угрожая ножом и пистолетом. В частности, злоумышленники требовали 5 млн руб. или автомобиль, находившийся в собственности потерпевшего. Также преступники забрали телефон за 20 тыс. руб.

Когда по лесной дороге проезжал автомобиль полиции, потерпевший смог выбежать ему навстречу и сообщить о похищении. Злоумышленников задержали.

