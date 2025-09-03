В Щелково арестовали мужчину, напавшего на полицейского

В Щелково арестовали молодого человека, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции и хулиганстве по ч. 2 ст. 213 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, днем 1 сентября 2025 года двое мужчин вступили в конфликт с охранником возле торгового центра на улице Пролетарской. Находившийся рядом сотрудник патрульно-постовой службы потребовал прекратить противоправные действия, однако нарушители напали на него. Одного из них, 27-летнего обвиняемого, заключили под стражу до 31 октября 2025 года включительно.

Личность его соучастника удалось восстановить, принимаются меры к его задержанию. В отношении него суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 42 тыс. преступлений.