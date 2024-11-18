В Щелково ищут организаторов свалки на 9 тысяч кубометров строительного мусора

В Подмосковье ищут организаторов крупной свалки, которая была образована на нескольких земельных участках в Щелково, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Площадь свалки строительного мусора составляет более шести тысяч квадратных метров. Общий объем сваленных здесь отходов превышает девять тысяч кубометров.

«Навалы состоят, преимущественно, из грунтов, лома кирпича и бетона, растительных остатков, отходов тары и упаковки», - рассказал глава министерства Павел Бида.

В результате образования свалки почвам был причинен ущерб на четыре с половиной миллиона рублей.