В Щелково начали капитально ремонтировать корпус школы имени Красовского

В Щелково начали капитально ремонтировать четвертый корпус школы № 24 имени С. А. Красовского. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Здание расположено на улице Баранова в поселке Монино. Его площадь составляет почти 4,3 тыс. кв. м.

Ремонтные работы в корпусе проведут в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета. Так, в здании приведут в порядок фасад и кровлю, заменят отопительную, вентиляционную и канализационную системы, установят новое оборудование.

Подрядчик уже приступил к демонтажным работам. Завершить капремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

