В Щелково начались работы по благоустройству территории нового детского сада, который практически достроили возле улицы Неделина. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Садик площадью более 3,5 тыс. кв. м строится по госпрограмме за счет бюджетных средств. Он рассчитан на 240 мест. Ввести его в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

На площадке работают более 80 человек, задействовано пять единиц спецтехники. Рабочие проводят фасадные и отделочные работы, укладывают плитку, устанавливают двери и витражи, обустраивают площадки с теневыми навесами, строят пешеходные дорожки, высаживают растительность.

