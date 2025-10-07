В Щелково направили в суд дело девушки-курьера телефонных мошенников

Щелковская городская прокуратура направила в Щелковский городской суд уголовное дело, возбужденное в отношении 23-летней уроженки Иркутской области, которая работала курьером телефонных мошенников, ее обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 8 сентября 2025 года ее соучастники позвонили 88-летнему мужчине и сообщили, что в отношении него якобы возбудили уголовное дело по факту перевода денежных средств в поддержку ВСУ. После этого они призвали его задекларировать имеющиеся у него наличные 3 млн рублей путем передачи их специалисту.

Пенсионер понял, что его обманывают, и обратился в полицию. Девушку-курьера задержали при передаче муляжа денежных средств в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий, она признала вину в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.