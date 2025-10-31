В Щелково обновят корпус средней школы

На улице Свердлова, стр. 10, поселка Загорянский Щелковского городского округа проведут капитальный ремонт второго корпуса средней общеобразовательной школы № 21, подрядчик вскоре приступит к работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт пройдет в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета, его завершат к началу нового учебного года.

Школу построили в 1963 году, ее площадь составляет более 1,2 тыс. кв. м. Строителям предстоит провести кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, замену системы отопления, вентиляции и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.