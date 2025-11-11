В Щелково откроют новый детский сад

В Щелково на улице Неделина завершается строительство детского сада – рабочие выполняют уборку помещений, расставляют мебель, оформляют разрешительную документацию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь учреждения составила более 3,5 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 240 мест. Работы проходят в рамках областной госпрограммы.

Для детей обустроили групповые, спортивный зал, музыкальную комнату, специализированные кабинеты для развития речи и психологической поддержки. На прилегающей территории появились детские игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.