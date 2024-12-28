В Щелково открыли новый детсад «Космос»

В Щелково был открыт новый детсад на 220 мест. Учреждение под названием «Космос» расположено на Школьной улице, передает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь объекта составляет четыре тысячи квадратных метров. Своих первых воспитанников он примет уже в январе. В учреждении создадут одиннадцать групп для ребят в возрасте от полутора до семи лет.

В детсаду также откроется театральная студия. Кроме того, здесь дадут старт работе российского детско-юношеского движения «Юнармия для дошкольников».