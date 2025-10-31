В Щелково после капремонта открыли дошкольное отделение школы

В городском округе Щелково на улице Парковой, стр. 9Б, после капитального ремонта открыли дошкольное отделение школы № 16, работы прошли по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строители обновили фасад здания, заменили все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провели внутреннюю отделку помещений, кровельные работы и не только. Кроме того, в рамках капремонта они заменили мебель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил из новых школ, открытых ко Дню знаний.