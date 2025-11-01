В Щелково после капремонта открыли лицей

На улице Институтская в подмосковном Щелково после капитального ремонта открыли Лицей № 14, работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь здания составляет более 3,6 тыс. кв. м, в нем утеплили и обновили фасад и кровлю здания, заменили инженерные системы и сантехническое оборудование, провели внутреннюю отделку помещений, заменили мебель и не только. Кроме того, строители благоустроили прилегающую территорию.

