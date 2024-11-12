В Щелково предъявили обвинение троим мужчинам после нападения на микроавтобус

В Щелково предъявили обвинение троим мужчинам после нападения на свадебный микроавтобус. В результате происшествия пострадали четыре человека, передает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел в конце августа на Центральной улице. Мужчина в возрасте 24 лет, находившийся за рулем грузовика, начал умышленно резко маневрировать и тормозить, создавая аварийную ситуацию.

Действия злоумышленника вынудили водителя микроавтобуса остановиться возле автобусной остановки. Туда же на внедорожнике подъехали еще два соучастника. Мужчины, вооруженные пистолетом и ножом, начали угрожать пассажирам микроавтобуса и разбили стекло.

Воспринимая угрозы реально, водитель микроавтобуса был вынужден объехать нападавших по полосе встречного движения и покинул место происшествия.

В результате нападения пострадали четыре пассажира микроавтобуса, в том числе двое детей.