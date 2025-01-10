В Щелково продолжается капитальный ремонт лицея

На улице Институтская в подмосковном Щелково продолжается капитальный ремонт «Лицея № 14», работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день на объекте 25 рабочих и две единицы техники. Завершаются демонтажные работы. Подрядчик приступил к общестроительным работам», — говорится в сообщении.

Рабочие выполняют монтаж перегородок, устройство стяжки пола и внутренних инженерных сетей. Площадь учреждения превышает 3,6 тыс. кв. м. В рамках ремонта строители обновят фасад и кровлю здания, установят современную мебель и оборудование для классов и не только. Завершить его планируют в августе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.