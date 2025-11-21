В Щелково проведут капремонт школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

На улице Заводской, стр. 1Б в Щелково начался капитальный ремонт школы № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, подрядчик ведет демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к сентябрю 2026 года.

Строителям предстоит обновить фасад, кровлю, заменить все инженерные сети и сантехническое оборудование, установить системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, провести работы во внутренних помещениях и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний.