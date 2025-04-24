В Щелково снесли аварийный жилой дом

В Щелково провели демонтаж аварийного жилого дома, расположенного во 2-м Малопрудном проезде. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажный жилой дом был построен в 1958 году. Площадь здания составляла около 250 кв. м. Со временем его конструкции износились, дом признали аварийным. После расселения восьми квартир здание решили снести.

В результате объект был демонтирован. На данный момент участок, на котором находилось здание, очистили от строительных отходов.

Общее число выявленных в Щелково недостроев составляет 370. Из них работы провели по 257 объектам.

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