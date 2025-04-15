Воробьев предложил Путину ввести понятие общей долевой собственности в ИЖС и СНТ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания президиума Госсовета по теме «Развитие инфраструктуры для жизни» предложил президенту России Владимиру Путину ввести понятие общей долевой собственности на дороги и инфраструктуру в новых поселках. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Мы все понимаем важность СНТ и ИЖС. Я имел возможность вам доложить, и вы поддержали вопрос общедомового имущества. Дело в том, что сегодня, если мы живем в МКД, у нас есть лестничная площадка, игровая площадка, подъезд — это общедомовая территория, общедомовое имущество, а в ИЖС и СНТ такого нет — ни дороги, ни шлагбаума», — отметил губернатор.

По его словам, изменения позволили бы местным жителям официально пользоваться шлагбаумом, дорогами, площадками, а также видеть, на что идут их денежные средства. Воробьев уточнил, что пока в этой сфере присутствует большое количество жалоб.

Губернатор добавил, что регион является лидером в России по количеству ИЖС и СНТ. Он подчеркнул важность того, чтобы в коттеджных поселках и садовых товариществах «были порядок и защита прав жителей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.