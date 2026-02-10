В Щелково стартовали отделочные работы в рамках капремонта корпуса школы имени Красовского

В четвертом корпусе средней школы № 24 им. С.А. Красовского на улице Баранова, стр. 1а, поселка Монино Щелковского округа продолжается капитальный ремонт – подрядчик приступил к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета, их планируют завершить к началу нового учебного года.

Площадь здания составляет почти 4,3 тыс. кв. м. В нем проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.