В Щелково в 2026 году в рамках инвестпрограммы модернизируют семь водозаборных узлов

В Щелково в 2026 году в рамках инвестиционной программы модернизируют семь водозаборных узлов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, работы проведут на следующих объектах: Радиоцентр № 5, ул. Розы Люксембург, Монино (больничный комплекс), Соколовская, Гребнево, № 1 ул. Краснознаменская, Огуднево.

В ходе модернизации на ВЗУ заменят насосное оборудование и трубопроводы, обновят системы электроснабжения, автоматизации и диспетчеризации.

Благодаря модернизации параметры водоснабжения улучшатся для 8 тыс. жителей, проживающих в 92 МКД, а также для двух больниц и двух котельных. В целом мощность объектов увеличится на 13%.

Ранее о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.