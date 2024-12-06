В Щелково задержали приезжего, который угнал автомобиль Mercedes-Maybach за 21 млн рублей

В Щелково задержали уроженца Пермского края, который угнал автомобиль Mercedes-Maybach за 21 миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, преступление было совершено 2 декабря в столице. Мужчина в возрасте 32 лет угнал иномарку с подземной парковки. После этого он врезался в дорожный отбойник, вышел из машины и скрылся.

Злоумышленника задержали в поселке Загорянский в Щелковском городском округе и доставили в отдел столичной полиции. На мужчину завели уголовное дело.