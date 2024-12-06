В Щелково задержали приезжего, который угнал автомобиль Mercedes-Maybach за 21 млн рублей
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В Щелково задержали уроженца Пермского края, который угнал автомобиль Mercedes-Maybach за 21 миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
По данным ведомства, преступление было совершено 2 декабря в столице. Мужчина в возрасте 32 лет угнал иномарку с подземной парковки. После этого он врезался в дорожный отбойник, вышел из машины и скрылся.
Злоумышленника задержали в поселке Загорянский в Щелковском городском округе и доставили в отдел столичной полиции. На мужчину завели уголовное дело.