В Щелково задержали женщину, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники полиции Подмосковья задержали в Щелково женщину в возрасте 42 лет за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Нарушительницей оказалась жительница Балашихи. В ходе досмотра у нее нашли сверток, в котором находилось около 300 граммов наркотических веществ.

На женщину завели уголовное дело. В настоящее время злоумышленница находится под стражей.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Королеве по подозрению в сбыте наркотиков был задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения.