В Щелково завершился капремонт лицея

На улице Институтской в подмосковном Щелково завершился капитальный ремонт здания «Лицея № 14», работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Теперь рабочие ведут подготовку к новому учебному году – наводят порядок после ремонта, собирают и расставляют новую мебель, подключают компьютеры и оргтехнику. Общая площадь здания превышает 3,6 тыс. кв. м, в нем утеплили и обновили фасад и кровлю, заменили инженерные системы и сантехническое оборудование, провели внутреннюю отделку помещений и не только. Открыть школу планируют 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, сколько новых мест появится в школах Подмосковья к 1 сентября.