В Щелковской больнице пациентке удалили 20-сантиметровую кисту яичника с волосами

Специалисты Щелковской больницы помогли пенсионерке, у которой в яичнике образовалась огромная киста с волосами. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой привезли жительницу в возрасте 71 года. У женщины сильно болели низ живота и поясница. Врачи обследовали пациентку и обнаружили у нее перекрут придатков матки, а также крупное образование диаметром 20 см. Пенсионерку экстренно направили на операцию.

В ходе операции врачи удалили образование. Им оказалась «дермоидная» киста яичника. Внутри нее находилась слизь, жировая ткань и волосы. Образование было доброкачественным.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

