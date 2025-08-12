В Щелковской больнице пациентке удалили 20-сантиметровую кисту яичника с волосами
Врачи в Щелково удалили пенсионерке кисту с волосами размером с помело
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты Щелковской больницы помогли пенсионерке, у которой в яичнике образовалась огромная киста с волосами. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение на скорой привезли жительницу в возрасте 71 года. У женщины сильно болели низ живота и поясница. Врачи обследовали пациентку и обнаружили у нее перекрут придатков матки, а также крупное образование диаметром 20 см. Пенсионерку экстренно направили на операцию.
В ходе операции врачи удалили образование. Им оказалась «дермоидная» киста яичника. Внутри нее находилась слизь, жировая ткань и волосы. Образование было доброкачественным.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее уже выписали.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о работе обновленной поликлиники в Дзержинском.