В сентябре в Подмосковье локально отремонтировали более 500 кровель и водостоков МКД
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В МКД Подмосковья по итогам прошлого месяца локально отремонтировали более 500 кровель и водостоков. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Жители региона обращались в диспетчерскую с сообщениями о повреждениях кровель и засорах.
Специалисты меняли поврежденные элементы, устраняли засоры и обеспечивали правильную работу систем для отвода дождевой и талой воды.
К примеру, протечки устранили на улице Гурьева в Раменском и на Московском шоссе в Серпухове.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы капитального ремонта МКД региона.