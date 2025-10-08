В сентябре в Подмосковье локально отремонтировали более 500 кровель и водостоков МКД

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В МКД Подмосковья по итогам прошлого месяца локально отремонтировали более 500 кровель и водостоков. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители региона обращались в диспетчерскую с сообщениями о повреждениях кровель и засорах.

Специалисты меняли поврежденные элементы, устраняли засоры и обеспечивали правильную работу систем для отвода дождевой и талой воды.

К примеру, протечки устранили на улице Гурьева в Раменском и на Московском шоссе в Серпухове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы капитального ремонта МКД региона.